Suicide and mental health resource page

If you or your loved ones are dealing with suicidal thoughts or mental health issues, here are some organizations that offer help and hope.Website: www.crisissupport.org Text SAFE TO 20121: Hours: 4 p.m. to 11 p.m.Support Groups contact Clinical Director: Devah DeFusco, LMFT 510-420-2475Counseling Services Program: 1-800-260-0094.Website: www.yourlifeyourvoice.org CALL 24/7: 1-800-448-3000Website: www.crisis-center.org Crisis and Suicide: 800-833-2900Crisis Text: text "HOPE" to 20121M-F 3 p.m. to 11 p.m.Grief: 800-837-1818Website: teenlineonline.org CALL 310-855-4673 TEXT TEEN to 839863Website: samarin.org 24/7 Suicide Hotline: (415) 499-110024/7 Grief Counseling: (415) 499-1195To make an appointment call: (415) 491-5700Email: fsa@fsamarin.org Website: www.marinschools.org Suicide Prevention Hotline: 499-1100Marin Psychiatric Emergency Services/ Crisis Center: 473-6666Marin Grief Counseling 499-1195Website: www.aldeainc.org Call: (888) 99-ALDEA (2532)Email: info@aldeainc.org Website: www.countyofnapa.org 24 Hour Mental Health Crisis Hotline: (707)-253-4711Youth Crisis Hotline: 1-800-843-5200Website: www.sfsuicide.org 24- hour San Francisco Comprehensive Child Crisis Line: 415-970-380024-Hour Crisis Line: 415-781-0500 or 800-273-8255Email: Youth@sfsuicide.org Website: paradigmsanfrancisco.com Call: 888-220-3466 to speak to a specialistInternational: 415 423 7164Email: info@paradigmsanfrancisco.com Website: www.thetrevorproject.org Trevor Lifeline: The only national 24/7 crisis intervention and suicide prevention lifeline available at 1-866-488-7386.Text "Trevor" to 1-202-304-1200 available Monday-Friday from 3-10pm ET / Noon-7pm PT at 202-304-1200.TrevorChat: Online instant messaging with a TrevorChat counselor. Open daily from 3-10pm ET / Noon-7pm PT.Website: www.glbthotline.org Toll-free 1-800-246-PRIDE (1-800-246-7743)Monday thru Friday from 1 p.m. to 9 p.m. PSTSaturday from 9 a.m. to 2 p.m. PSTEmail: help@LGBThotline.org Website: www.sprc.org Call: (415) 921-8850Email: pflagsf@gmail.com Website: www.star-vista.org 24/7 hotline: 650-579-0350Text: "BAY" to 741741Phone (650) 591-9623Email: info@star-vista.org Website: www.onyourmind.net 24/7 HOTLINE AT 1-800-273-TALKCalifornia Youth Crisis Line: 24/7 hotline: 800-843-5200Communities Overcoming Relationship Abuse: 24/7 hotline 1-800-300-1080Website: www.sccgov.org Call: 1(800)704-0900Suicide and Crisis Hotline 24/7: 1(855)278-4204Website: www.psnpaloalto.com County Crisis Hotline: 1-855-278-4204Crisis Text Line: text BAY to 741741Website: solano.networkofcare.org Family and individual resource: PDF National suicide prevention hotline/veteran's crisis line: 800-273-8255 (Press 1 after dialing)Solano County Crisis Unit 24 Hour Line (707) 428-1131Division of Children's Mental Health Services : Phone:707-435-2080Solano County Crisis Line: (707) 428-1131 & (707) 750-3000, 24hour referral to counseling servicesChild Haven Fairfield (707) 425-5744 ext. 114, counseling services for children, parenting classes.Solano County Mental Health Children's Services (800) 547-0495, referrals to outpatient counseling services.Successful Mental Health and Addiction Recovery Treatment : (SMART) (707) 784-2220, referrals and treatment for mental health issues, drug and alcohol, parenting and domestic violence issues. Free to all CalWORKS recipients.Website: www.sonoma-county.org North Bay Suicide Prevention hotline is a toll-free, confidential 24/7 suicide prevention hotline (1-855-587-6373)Sonoma County's 24-hour Emergency Mental Health Hotline: (800) 746-8181.Website: namisonomacounty.org WARMLINE (866-906-6264) Monday to Friday, 9 AM to 5 PM1-800-273-82551-800-273-TALK (8255)When you walk in the American Foundation for Suicide Prevention's Out of the Darkness Walks, you join efforts with thousands of people nationwide to raise money for AFSP's vital research and education programs to prevent suicide and save lives.