LIST: Health centers and clinics near North Bay, wine country wildfires

Sonoma County

Napa County

Mendocino County

Solano County

Lake County

Here's a list of open health centers in Sonoma, Napa, Mendocino, Solano and Lake counties. If you know of other clinics offering aid or if any of these have shuttered during the region's wildfires, please let us know by sending us an email here 16319 3rd St., Guerneville, CA(707) 869-28493802 Main St., Occidental, CA(707) 874-24441179 N. McDowell Blvd, Petaluma, CA(707) 559-75005900 State Farm Drive, 2nd Floor, Rohnert Park, CA(707) 559-76005900 State Farm Drive, 2nd Floor, Rohnert Park, CA(707) 206-3000983 Sonoma Ave, Santa Rosa, CA(707) 583-8700711 Stony Point Road, Santa Rosa, CA(707) 578-2005751 Lombardi Ct, Santa Rosa, CA(707) 547-22226800 Palm Ave., Sebastopol, CA(707) 824-9999652 Petaluma Ave. Suite H, Sebastopol(707) 823-31661000 Trancas Street, Napa, CA(707)252-44111141 Pear Tree Lane, Napa, CA(707) 254-1770700 River Dr. Fort Bragg, CA(707) 961-12341 Marcela Dr, Willits, CA(707) 459-6801205 South St., Fort Bragg, CA(707) 964-1251721 Suite A River Dr, Fort Bragg, CA(707) 961-4631275 Hospital Drive, Ukiah, CA(707) 463-7488333 Laws Ave, Ukiah, CA(707) 468-10105335 Lakeshore Blvd, Lakeport, CA(707) 263-7725470 Chadbourne Rd. Suite A, Fairfield, CA(707) 419.898915630 18th Ave. Clearlake, CA(707) 994-64865176 Hill Rd E, Lakeport, CA(707) 262-5000