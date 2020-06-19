FULL LIST: Bay Area marches, rallies and events mark Juneteenth

Join us here at noon PT for a Q&A with ABC7 News Anchor Jobina Fortson and National Geographic reporter Rachel Jones about Juneteenth.
San Francisco
San Francisco, CA Defend Black Lives event
Starts On
Saturday, Jun 20 11 a.m.
Share the Square Art Action Day - Portsmouth Square, 733 Kearny Street, San Francisco, CA
San Francisco, CA Defend Black Lives event
Starts On
Friday, Jun 19 12 p.m.
Front of San Francisco Ferry Building, 1 Ferry Building, San Francisco, CA 94111, San Francisco, CA
San Francisco, CA Defend Black Lives event
Starts On
Friday, Jun 19 12:30 p.m.
Curbside, 3rd street and Palou street, San Francisco, CA
San Francisco, CA Defend Black Lives event
Starts On
Friday, Jun 19 1 p.m.
City Hall, 1 Dr Carlton B Goodlett Pl, San Francisco, CA
East Bay
Dublin, CA Defend Black Lives event
Starts On
Saturday, Jun 20 6 a.m.
Santa Rita Jail, 5325 Broder Blvd, Dublin, CA
Oakland, CA Defend Black Lives event
Starts On
Friday, Jun 19 10 a.m.
SSA Terminal, Port of Oakland/ Oscar Grant Plaza, 1717 Middle Harbor Rd, Oakland, CA
Oakland, CA Defend Black Lives event
Starts On
Friday, Jun 19 11 a.m.
Lake Merritt, Lakeshore Ave (adjacent to Lady of Lourdes Catholic Church), Oakland, CA
Oakland, CA Defend Black Lives event
Starts On
Saturday, Jun 20 4 p.m.
Pill Hill (Grocery Outlet parking lot), 2900 Broadway, Oakland, CA
Oakland, CA Defend Black Lives event
Starts On
Friday, Jun 19 4:30 p.m.
BLM vigil, High Street @ Redding, Oakland, CA
Berkeley, CA Defend Black Lives event
Starts On
Saturday, Jun 20 4:30 p.m.
Ohlone Greenway (below the elevated BART tracks in North Berkeley), Gilman at Curtis, Berkeley, CA
Berkeley, CA Defend Black Lives event
Starts On
Friday, Jun 19 5 p.m.
UC Berkeley Campus -'crescent', University Ave. and Oxford St., Berkeley, CA
Oakland, CA Defend Black Lives event
Starts On
Friday, Jun 19 5 p.m.
Park Blvd. Oakland Vigil, Between 580 & 13 Freeways, Oakland, CA
North Bay
Petaluma, CA Defend Black Lives event
Starts On
Friday, Jun 19 1 p.m.
Washington and Petaluma Blvd., 208 Petaluma Blvd., Petaluma, CA
Fairfax, CA Defend Black Lives event
Starts On
Friday, Jun 19 2 p.m.
Fairfax Station, 4 Bolinas Avenue, Fairfax, CA
Vallejo, CA Defend Black Lives event
Starts On
Friday, Jun 19 4 p.m.
Waterfront Parking next to Ferry Terminal, Georgia street, Vallejo, CA
Peninsula
Half Moon Bay, CA Defend Black Lives event
Starts On
Friday, Jun 19 12 p.m.
Outside, Main & San Mateo Road, Half Moon Bay, CA
South Bay
San Jose, CA Defend Black Lives Event
Starts On
Friday, Jun 19 1 p.m.
San Jose City Hall, 200 E Santa Clara Street, San Jose, CA
Santa Clara, CA Defend Black Lives event
Starts On
Friday, Jun 19 3 p.m.
Santa Clara University to San Jose State University, 2605 The Alameda Ave, Santa Clara, CA
Palo Alto, CA Defend Black Lives event
Starts On
Friday, Jun 19 5 p.m.
King Plaza, City Hall, 250 Hamilton Ave, Palo Alto, CA
Santa Cruz, CA Defend Black Lives Event
Starts On
Friday, Jun 19 5:45 p.m.
Louden Nelson Center, 301 Center St, Santa Cruz, CA