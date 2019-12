Make a fancy and easy Sous-Vide holiday meal

SAN FRANCISCO (KGO) -- Aly Romero, Home Chef and Creator of Aly's Elegant Eats Food blog , demonstrates how to make an elegant and easy beef tenderloin.Sous-Vide made easyIngredients:Beef tenderloinKosher saltCracked pepperRosemaryThyme3 garlic cloves, smashedOlive oilButterDirections1. Attach to your pot2. Add food in a sealed bag3. Cook with manual controlsInstructions1. Set cooker to 134 degrees2. Season tenderloin w/ salt, pepper3. Place beef in bag, add seasonings & olive oil4. Sous-vide for 2-3 hours5. Sear both sides of tenderloin