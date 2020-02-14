perfect pet

Meet Perfect Pet Taylor!

WINDSOR, Calif. (KGO) -- Meet Taylor at the Green Dog Rescue Project!



You can find out more about Taylor by visiting Green Dog Rescue Project
and its Facebook page.

Marin Humane
171 Bel Marin Keys Boulevard, Novato, Calif. 94949
(415) 506-6265
www.marinhumane.org
Facebook

Other Organizations involved with ABC7 News' Perfect Pet:

San Francisco SPCA
201 Alabama Street, San Francisco, Calif. 94103-4213
Phone 415-522-3548
www.sfspca.org
Facebook

Peninsula Humane Society & SPCA
1450 Rollins Road, Burlingame, Calif. 94010
(650)340-7022

www.peninsulahumanesociety.org
Facebook

East Bay SPCA
8323 Baldwin Street, Oakland, Calif. 94621
(510) 569-0702
www.eastbayspca.org
Facebook
Alameda Animal Shelter
1590 Fortmann Way, Alameda, CA 94501
(510) 337-8565
www.alamedaanimalshelter.org
Facebook

San Francisco SPCA
201 Alabama Street, San Francisco, Calif. 94103-4213

Phone 415-522-3548
www.sfspca.org
Facebook

Marin Humane
171 Bel Marin Keys Boulevard, Novato, Calif. 94949
(415) 506-6265
www.marinhumane.org
Facebook

Humane Society Silicon Valley
901 Ames Avenue, Milpitas, Calif. 95035
(408) 262-2133
www.hssv.org
Facebook

Green Dog Rescue Project

10342 Old Redwood Hwy
Windsor, Calif. 95492
www.greendogproject.org
Facebook
(707) 433-4377
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