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Meet this week's Perfect Pet: Peaches

Boxer fans, alert, alert! Here's a dog you should see! Peaches is very pleasant to look at in her coat of tan and white. She is a Boxer/American Pit Bull Terrier mix and a Free Spirit. Boxers are loyal and intelligent, and this one is also independent and confident. Sometimes she'll want to make the decisions for the day, but she will listen to your views if you have good treats in hand. She'd love to have new partners in her adventures. Treat her like a trusted pal and you'll have one. Meet pretty Peaches at the Oakland East Bay SPCA.



East Bay SPCA
8323 Baldwin Street, Oakland, Calif. 94621
(510) 569-0702
www.eastbayspca.org
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Other Organizations involved with ABC7 News' Perfect Pet:
Green Dog Rescue Project
10342 Old Redwood Hwy
Windsor, Calif. 95492
www.greendogproject.org
Facebook
(707) 433-4377

Humane Society Silicon Valley
901 Ames Avenue, Milpitas, Calif. 95035
(408) 262-2133
www.hssv.org
Facebook

Marin Humane
171 Bel Marin Keys Boulevard, Novato, Calif. 94949
(415) 506-6265
www.marinhumane.org
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Peninsula Humane Society & SPCA
1450 Rollins Road, Burlingame, Calif. 94010
(650)340-7022
www.peninsulahumanesociety.org
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San Francisco SPCA
201 Alabama Street, San Francisco, Calif. 94103-4213
Phone 415-522-3548
www.sfspca.org
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Alameda Animal Shelter
1590 Fortmann Way, Alameda, CA 94501
(510) 337-8565
www.alamedaanimalshelter.org
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