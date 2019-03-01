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Meet this week's Perfect Pet

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Meet this week's Perfect Pet, Murphie! He's a cute, active little guy who loves to climb, play with toys and lick your face!

Meet this week's Perfect Pet, Murphie! He's a cute, active little guy who loves to climb, play with toys and lick your face! Meet Murphie at Marin Humane!



Organizations involved with ABC7 News' Perfect Pet:



Marin Humane
171 Bel Marin Keys Boulevard, Novato, Calif. 94949
(415) 506-6265
www.marinhumanesociety.org

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East Bay SPCA
8323 Baldwin Street, Oakland, Calif. 94621
(510) 569-0702
www.eastbayspca.org

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Alameda Animal Shelter
1590 Fortmann Way, Alameda, CA 94501

(510) 337-8565
www.alamedaanimalshelter.org

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Peninsula Humane Society & SPCA
1450 Rollins Road, Burlingame, Calif. 94010
(650)340-7022
www.peninsulahumanesociety.org

Facebook

Green Dog Rescue Project
10342 Old Redwood Hwy
Windsor, Calif. 95492
www.greendogproject.org

Facebook
(707) 433-4377

San Francisco SPCA
201 Alabama Street, San Francisco, Calif. 94103-4213
Phone 415-522-3548
www.sfspca.org

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Humane Society Silicon Valley
901 Ames Avenue, Milpitas, Calif. 95035
(408) 262-2133
www.hssv.org

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