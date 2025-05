Gobernador de California insta a ciudades y condados a prohibir campamentos de desamparados

Monday, May 12, 2025 10:36PM











FILE - A man walks past a homeless encampment in downtown Los Angeles, Oct. 25, 2023. Jae C. Hong

SACRAMENTO, Calif. -- El gobernador Gavin Newsom instó el lunes a los gobiernos locales de California a despejar los campamentos de personas sin hogar, intensificando los esfuerzos del estado para prohibir el creciente número de campamentos improvisados en las aceras y parques. El anuncio de una nueva ordenanza modelo para condados, ciudades y pueblos viene acompañado del desembolso de 3.3 billones de dólares en fondos que el estado pondrá a disposición de las comunidades para expandir las opciones de vivienda y tratamiento para los residentes sin hogar, anunció la oficina del gobernador en un comunicado de prensa. El objetivo es ayudar a los municipios a establecer "reglas sobre los campamentos y establecer procedimientos de aplicación efectivos" que prioricen el refugio y los servicios. "Los campamentos representan un grave riesgo para la seguridad pública y exponen a las personas en los campamentos a un mayor riesgo de violencia sexual, actividad criminal, daños a la propiedad y robos, y condiciones insalubres", dice el comunicado de prensa. En 2024, los votantes aprobaron una medida que impone requisitos estrictos a los condados para gastar en programas de vivienda y tratamiento de drogas para abordar la crisis de personas sin hogar. Fue una propuesta emblemática para Newsom, quien hizo campaña para la aprobación de la medida. Según la medida, los condados están obligados a gastar alrededor de dos tercios del dinero de un impuesto aprobado por los votantes en 2004 sobre los millonarios para servicios de salud mental en vivienda y programas para personas sin hogar con enfermedades mentales graves o problemas de abuso de sustancias. Las disposiciones clave de la ordenanza anunciada el lunes incluyen prohibiciones sobre "campamentos persistentes", una prohibición de campamentos que bloqueen las aceras y un requisito de que los funcionarios locales proporcionen aviso y hagan todo esfuerzo razonable para identificar y ofrecer refugio antes de despejar un campamento. El estado representa casi un tercio de la población sin hogar en Estados Unidos. Más de 187,000 californianos necesitan vivienda. Con tiendas de campaña alineadas en las calles y perturbando negocios en ciudades y pueblos de todo el estado, la falta de vivienda se ha convertido en uno de los problemas más intratables en California y uno seguro de acechar a Newsom si se postula para un cargo nacional. El gobernador también ha impulsado leyes que facilitan obligar a las personas con problemas de salud conductual a recibir tratamiento. Una auditoría estatal en 2024 encontró que California gastó 24 billones de dólares para abordar la falta de vivienda en los cinco años anteriores, pero no rastreó de manera consistente si el enorme desembolso de dinero público realmente mejoró la situación. A pesar de los miles de millones de dólares gastados en más de 30 programas de vivienda y para personas sin hogar durante los años fiscales 2018-2023, California no tiene datos confiables necesarios para comprender completamente por qué el problema no mejoró en muchas ciudades, según el informe del auditor estatal. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

