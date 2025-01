Trump ofrece a todos los empleados federales una compensación de 7 meses de salario si renuncian

Wednesday, January 29, 2025 12:39AM











This article can be read in English

ARCHIVO - El presidente de EEUU, Donald Trump, habla en la cena de la conferencia republicana de la Cámara de Representantes en Doral, Florida, el 27 de enero de 2025. AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo

WASHINGTON -- La Casa Blanca comenzó el martes a ofrecer compensaciones equivalentes a siete meses de salario a todos los empleados federales que opten por dejar sus empleos antes del 6 de febrero, como parte de los planes del presidente estadounidense Donald Trump para reestructurar el gobierno. Un memorando de la Oficina de Administración de Personal, la agencia de recursos humanos del gobierno de Estados Unidos, enumera cuatro directrices que, según dice, ha ordenado Trump para la fuerza laboral federal, incluyendo que la mayoría de los trabajadores regresen a sus oficinas a tiempo completo. Incluye una "carta de renuncia diferida" para los empleados federales que deseen participar. "Si elige no continuar en su rol actual en la fuerza laboral federal, le agradecemos por su servicio a su país y se le proporcionará una salida digna y justa del gobierno federal utilizando un programa de renuncia diferida", se lee en el correo electrónico. "Este programa comienza a partir del 28 de enero y está disponible para todos los empleados federales hasta el 6 de febrero." "Si renuncia bajo este programa, retendrá todo el salario y beneficios independientemente de su carga de trabajo diaria y quedará exento de todos los requisitos de trabajo presencial aplicables hasta el 30 de septiembre", añade. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.