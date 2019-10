PG&E Power Outage Shut Off: List of counties, cities affected by PG&E power outage in Bay Area, rest of California

** Update on time of impact ** Public Safety Power Shutoff confirmed for parts of Marin County. https://t.co/jQUobpNfTW — Marin County Sheriff (@MarinSheriff) October 8, 2019

SAN FRANCISCO (KGO) -- PG&E has started the process of restoring power to some customers across Northern and Central California following the second phase of power shutoffs.Alpine, Alameda, Amador, Calaveras, Colusa, Contra Costa, El Dorado, Glenn, Humboldt, Lake, Marin, Mariposa, Mendocino, Merced, Monterey, Napa, Placer, San Joaquin, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz, Shasta, Sierra, Siskiyou, Solano, Sonoma Stanislaus, Tehama, Trinity, Tuolumne, Yolo and in portions of Yuba.Alameda: 78% restoredContra Costa: 85% restoredMarin: 80% restoredNapa: 59% restoredSan Mateo: 84% restoredSanta Clara: 88% restoredSanta Cruz: 64% restoredSolano: 94% restoredSonoma: 46% restoredHere's a list of all the counties and cities still impacted by outages and the latest restoration percentages from PG&E:Albany, Oakland, Castro Valley, Fremont, Union City, Berkeley, Hayward, San Leandro, Sunol, Pleasanton, LivermoreBear ValleyPioneer, Jackson, Sutter Creek, Pine Grove, Plymouth, Volcano, Fiddletown, River Pines, Amador City, Drytown, Martell, IoneOroville, Chico, Magalia, Paradise, Berry Creek, Forest Ranch, Palermo, Bangor, Cohasset, Butte Meadows, Clipper Mills, Forbestown, Stirling City, Feather Falls, Biggs, Brush Creek, Yankee Hill, Gridley, Rackerby, Butte Valley, Hurleton, Paradise PinesArnold, Angels Camp, Copperopolis, Murphys, San Andreas, West Point, Mountain Ranch, Mokelumne Hill, Rail Road Flat, Vallecito, Wilseyville, Hathaway Pines, Avery, Glencoe, Douglas Flat, Sheep Ranch, White Pines, Dorrington, Camp Connell, Tamarack, Altaville, Valley SpringsArbuckle, Stonyford, Williams, Sites, MaxwellSan Ramon, Orinda, Lafayette, Moraga, Pinole, Richmond, Kensington, Walnut Creek, Pleasant Hill, El Cerrito, El Sobrante, Canyon, San Pablo, Pittsburg, Rodeo, Concord, Antioch, MartinezPlacerville, El Dorado Hills, Pollock Pines, Cameron Park, Camino, Rescue, El Dorado, Somerset, Cool, Shingle Springs, Georgetown, Garden Valley, Diamond Springs, Pilot Hill, Grizzly Flats, Twin Bridges, Greenwood, Kyburz, Lotus, Kelsey, Mount Aukum, Coloma, Pacific House, Fair Play, Omo Ranch, Silver Fork, Canyon, AukumOrland, Willows, Artois, Elk Creek, GlennEureka, Arcata, McKinleyville, Fortuna, Ferndale, Rio Dell, Trinidad, Garberville, Willow Creek, Hoopa, Redway, Blue Lake, Loleta, Bayside, Hydesville, Carlotta, Scotia, Miranda, Kneeland, Orleans, Myers Flat, Orick, Petrolia, Redcrest, Whitethorn, Weott, Alderpoint, Phillipsville, Samoa, Weitchpec, Honeydew, Fieldbrook, Korbel, Blocksburg, Alton, Fernbridge, Manila, Piercy, Somes Bar, Zenia, Fairhaven, Ettersburg, Fort Seward, Fields Landing, Westhaven, Salyer, Maple Creek, Burnt Ranch, Big LagoonBakersfield, Arvin, Buttonwillow, Dustin Acres, Edison, Fellows, Lamont, Lebec, Maricopa, McFarland, McKittrick, Mettler Station, Shafter, Taft, Tehachapi, Tupman, Valley Acres, WascoClearlake, Lakeport, Clearlake Oaks, Lucerne, Nice, Upper Lake, Lower Lake, Middletown, Kelseyville, Cobb, Hidden Valley Lake, Glenhaven, Witter Springs, Clearlake Park, Loch LomondBolinas, Fairfax, Mill Valley, Muir Beach, Olema, Sausalito, Stinson BeachCoulterville, La Grange, Greeley Hill, MariposaUkiah, Potter Valley, Hopland, Redwood Valley, Willits, Boonville, Calpella, Talmage, Fort BraggNapa, Saint Helena, Calistoga, Angwin, Pope Valley, Rutherford, Oakville, Deer Park, Lake Berryessa, Yountville, American CanyonGrass Valley, Nevada City, Penn Valley, Rough and Ready, Soda Springs, North San Juan, Washington, Norden, Chicago Park, Cedar Ridge, Truckee, KingvaleAuburn, Lincoln, Loomis, Colfax, Newcastle, Foresthill, Granite Bay, Meadow Vista, Penryn, Rocklin, Applegate, Alta, Dutch Flat, Emigrant Gap, Weimar, Gold Run, Baxter, Roseville, Sheridan, Christian ValleyLa Porte, Quincy, Belden, Storrie, Twain, Bucks Lake, TobinVernalis, Tracy, Stockton, FarmingtonHalf Moon Bay, El Granada, Woodside, Moss Beach, Montara, Portola Valley, Pescadero, La Honda, Redwood City, San Gregorio, Loma Mar, San Mateo, Menlo Park, Emerald Hills, Pacifica, PrincetonSanta MariaSan Jose, Morgan Hill, Cupertino, Los Gatos, Saratoga, Redwood Estates, Milpitas, Sunnyvale, Los Altos, Los Altos Hills, Coyote, Gilroy, Mount Hamilton, Palo Alto, Holy City, Saratoga,Aptos, Boulder Creek, Watsonville, Scotts Valley, Soquel, Ben Lomond, Felton, Santa Cruz, Mount Hermon, Brookdale, Davenport, Capitola, Freedom, La Selva Beach, Corralitos, Bonny DoonRedding, Anderson, Shingletown, Palo Cedro, Cottonwood, Lakehead, Millville, Bella Vista, Oak Run, Whitmore, Igo, Round Mountain, Montgomery Creek, Big Bend, Shasta Lake, Ono, Shasta, BurneySierra City, Downieville, Alleghany, Goodyears Bar, Pike CityFairfield, Vacaville, Suisun City, Vallejo, DixonSanta Rosa, Sonoma, Petaluma, Healdsburg, Cloverdale, Glen Ellen, Penngrove, Geyserville, Kenwood, Rohnert Park, Windsor, Annapolis, Stewarts Point, Cotati, Cazadero, Guerneville, Larkfield, El Verano, Boyes Hot Springs, Fulton, Bodega BayWestley, Grayson, Patterson, Oakdale, Knights Ferry, La Grange, Modesto, RiverbankRed Bluff, Los Molinos, Gerber, Corning, Mineral, Paynes Creek, Manton, Vina, Tehama, Mill Creek, Paskenta, Proberta, FlournoyBurnt Ranch, Del Loma, Hawkins Bar, Kettenpom, Platina, Salyer, Wildwood, Willow Creek, ZeniaSonora, Groveland, Twain Harte, Jamestown, Tuolumne, Mi Wuk Village, Pinecrest, Columbia, Soulsbyville, Long Barn, Strawberry, Chinese Camp, Cold Springs, Moccasin, Big Oak Flat, Sierra VillageWinters, Esparto, Guinda, Capay, Brooks, Madison, Rumsey, Woodland, Davis, Dunnigan, ZamoraMarysville, Browns Valley, Oregon House, Brownsville, Wheatland, Dobbins, Camptonville, Smartville, Challenge, Rackerby, Strawberry Valley, Loma Rica**** PG&E's website is experiencing intermittent outages due to a high volume of traffic