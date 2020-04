Pruebas del COVID-19 tienen un 10-15 porcentaje de producir resultados negativos falsos, pero un patólogo aún tiene esperanza en resultados para tratamiento

SAN CARLOS, Calif. (KGO) -- Las pruebas para el coronavirus se aceleran asegun más kits son producidos. Pero un patólogo quien fue director de virología en Stanford, dice que los resultados no son cien porciento correctos.RELATED: COVID-19 testing is important but has 10 to 15% rate of producing false, negative results, pathologist says "No es que las pruebas no pueden detectar virus. Mi preocupación es que las muestras involucradas en detectando el virus pueden resultar en un negativo falso clínico," dijo Dr. Bruce Patterson, patólogo.Patterson dice que los negativos falsos serán de diez a quince por ciento en línea con pruebas para otros virus incluyendo la gripa estacional."Son positivos cuando uno tiene la enfermedad o son positivo o negativo cuando uno no tiene la enfermedad? Esos son los redimientos de metrica clinica que utilizan los medicos con cada prueba que hacemos."Patterson es director ejecutivo de IncellDx . En laboratorios situados en San Carlos, están usando muestras de COVID-19.Sus investigaciones y desarrollos se enfocan en tratamientos para pacientes con VIH y cancer cual están a riesgo de contratar el coronavirus.Probablemente han escuchado a Dr. Anthony Fauci, miembro de el grupo de trabajo de La Casa Blanca, recalcar que se necesita más prueba.Pruebas de COVID-19 ahorita son hechas con hisopo nasal. Pero, Dr. Patterson dice que patologos aprendieron hace 17 años, durante la epidemia SARS, que hisopos del la garganta producieron datos mejores.Dr. Bruce Patterson dice que "Fuimos sorpendidos por el hecho que los hisopos orales tenían una carga viral más grande que los hisopos nasales cual, obvio, contribua a la sensibilidad de deteccion."La obra de un hisopo de la garganta es mas invasivo que pruebas hechas mientras en un coche.Con presión a regresar la gente al trabajo, Dr. Patterson cree que pruebas de sangre que detectan a individuos que han desarrollado anticuerpos contra el COVID-19 serán un paso adelante. Ellos tendrán protección.Para mientras, IncellDx espera resultados para un tratamiento en cual está trabajando con un compañero, "Estamos pensando como jugadores de ajedrez, cuatro movidas adelante... para decir, cual es el próximo diagnóstico que será crucial en derrotar este pandémico."