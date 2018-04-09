TRAFFIC

Motorcycle accident cleared from WB lanes of Bay Bridge

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An injury accident involving a motorcycle has been cleared from the Bay Bridge. (KGO-TV)

OAKLAND, Calif. (KGO) --
An injury accident involving a motorcycle has been cleared from the Bay Bridge.

The accident blocked three westbound lanes and traffic is backed up well into the Maze. Commuters are advised to take BART.

There is no word yet on the condition of the motorcyclist.

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