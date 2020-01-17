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Meet Perfect Pet Ace!

Perfect Pet Ace, available for adoption at the Friends Of The Alameda Animal Shelter.

Meet Perfect Pet Ace! He's a strong, active and playful Great Dane mix! He adores playing with squeaky toys and splashing around in the water. Meet Ace at the Alameda Animal Shelter!

Alameda Animal Shelter
1590 Fortmann Way, Alameda, CA 94501
(510) 337-8565
www.alamedaanimalshelter.org
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Other Organizations involved with ABC7 News' Perfect Pet:

Peninsula Humane Society & SPCA
1450 Rollins Road, Burlingame, Calif. 94010
(650)340-7022
www.peninsulahumanesociety.org
Facebook

San Francisco SPCA
201 Alabama Street, San Francisco, Calif. 94103-4213
Phone 415-522-3548
www.sfspca.org
Facebook

East Bay SPCA
8323 Baldwin Street, Oakland, Calif. 94621
(510) 569-0702
www.eastbayspca.org
Facebook

San Francisco SPCA
201 Alabama Street, San Francisco, Calif. 94103-4213
Phone 415-522-3548
www.sfspca.org
Facebook

Marin Humane
171 Bel Marin Keys Boulevard, Novato, Calif. 94949
(415) 506-6265
www.marinhumane.org
Facebook

Humane Society Silicon Valley
901 Ames Avenue, Milpitas, Calif. 95035
(408) 262-2133
www.hssv.org
Facebook

Green Dog Rescue Project
10342 Old Redwood Hwy
Windsor, Calif. 95492
www.greendogproject.org
Facebook
(707) 433-4377
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