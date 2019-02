Bay Area receives 28 nominations for the 2019 James Beard Restaurant and Chef Award

Updated 38 minutes ago

SAN FRANCISCO, Calif. (KGO) -- The James Beard Awards semifinalist list is out and Bay Area foodies are buzzing! The Bay Area received 28 nominations, equaling the number from last year. Of the nominees fourteen are repeat nominations, including Oakland's Reem's California, San Francisco's Angler, Kin Khao, Quince, Nopa, Berkeley's Great China, and Alameda's Den Sake Brewery among others.Angler, San FranciscoNyum Bai, Oakland, CAGreg Mindel, Neighbor Bakehouse, San FranciscoAvery Ruzicka, Manresa Bread, Los Gatos, CABar Agricole, San FranciscoDavid Kinch, Manresa, Los Gatos, CACorey Lee, Benu, San FranciscoJuan Contreras, Atelier Crenn, San FranciscoMichelle Polzine, 20th Century Café, San FranciscoNopa, San FranciscoQuince, San FranciscoAnthony Myint and Karen Leibowitz, San Francisco (Mission Chinese Food, The Perennial, Commonwealth)Saison, San FranciscoSwan Oyster Depot, San FranciscoBenu, San FranciscoGreat China, Berkeley, CACathy Corison, Corison Winery, St. Helena, CASteve Matthiasson, Matthiasson Wines, Napa, CALance Winters, St. George Spirits, Alameda, CAYoshihiro Sako, Den Sake Brewery, Oakland, CAAlexander Hong, Sorrel, San FranciscoBest Chef: WestReem Assil, Reem's California, Oakland, CAGabriela Cámara, Cala, San FranciscoBrandon Rodgers and Ian Scaramuzza, In Situ, San FranciscoDominica Rice-Cisneros, Cosecha Café, Oakland, CAJoshua Skenes, Saison, San FranciscoJames Syhabout, Commis, Oakland, CAKaren Taylor, El Molino Central, Sonoma, CAPim Techamuanvivit, Kin Khao, San FranciscoMatthew Kammerer, Harbor House Inn, Elk, CA