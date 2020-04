Fallece periodista legendario Luis Echegoyen

SAN FRANCISCO (KGO) -- Hoy murió un poquito de la historia del Área de la Bahía.Luis Echegoyen falleció hoy y con él se llevó un poco del corazón de San Francisco que ayudó a formar y a mejorar para muchos Latinos. Desde que llegó en el 1962 de su país de nacimiento, El Salvador, su presencia en los medios de comunicación (radio y televisión) lo distinguio como representante comunitario.Echegoyen fue presentador principal de noticias en Univision 14 (KDTV) entre los años 1975 al 2006.Fue admirado por miles (o tal vez hasta millones) de televidentes del Área de la Bahía quien lo invitaban a diario a entrar a sus salas de estar y a sus vidas por la información que presentaba acerca de nuestra región, la nación y de Latinoamérica.Para un vídeo de su carrera producido durante un honor que recibió, visite esta página de National Academy of Television Arts and Sciences Que en paz descanse, Don Luis Echegoyen.Today we lost a little of Bay Area history.Luis Echegoyen passed away today and with him, he took some of San Francisco's heart which he helped form and improve for many Latinos. Since his arrival to The City in 1962 from his native El Salvador, his presence in media (radio and television) distinguished him as a community representative.Echegoyen was the main anchor for Univision 14 (KDTV) between the years of 1975 to 2006.He was admired by fans and Bay Area audiences who invited him daily through his evening and late newscasts into their homes for information he presented about our region, the nation and Latin America.For a video produced during an honor he received, visit this page of National Academy of Television Arts and Sciences (NATAS) Rest in peace, Luis Echegoyen.