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Meet this week's Perfect Pet: Ringo

Perfect Pet Ringo, available for adoption at the East Bay SPCA. (Sabine Scherer Photography)

Meet Perfect Pet, Ringo! This cutie is a party animal who can make a toy out of anything but also loves to snuggle and take naps. Meet Ringo at the East Bay SPCA.



Don't miss the Tails at Twilight benefit in Dublin on Saturday, September 21!

East Bay SPCA
8323 Baldwin Street, Oakland, Calif. 94621
(510) 569-0702
www.eastbayspca.org
Facebook

Alameda Animal Shelter
1590 Fortmann Way, Alameda, CA 94501
(510) 337-8565
www.alamedaanimalshelter.org
Facebook

Peninsula Humane Society & SPCA

1450 Rollins Road, Burlingame, Calif. 94010
(650)340-7022
www.peninsulahumanesociety.org
Facebook

San Francisco SPCA
201 Alabama Street, San Francisco, Calif. 94103-4213
Phone 415-522-3548
www.sfspca.org
Facebook

Green Dog Rescue Project
10342 Old Redwood Hwy
Windsor, Calif. 95492

www.greendogproject.org
Facebook
(707) 433-4377
Other Organizations involved with ABC7 News' Perfect Pet:
Marin Humane
171 Bel Marin Keys Boulevard, Novato, Calif. 94949
(415) 506-6265
www.marinhumane.org
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Humane Society Silicon Valley
901 Ames Avenue, Milpitas, Calif. 95035
(408) 262-2133
www.hssv.org
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