Bay Area Fourth of July Fireworks and Events 2020

How will you be celebrating this patriotic holiday? Share your photos and videos on Twitter, Instagram, or Facebook by tagging them #abc7now and we may show them online or on TV!
EAST BAY
- Alameda Mayor's 4th of July Parade - CANCELED
- Berkeley Marina Fireworks Show - CANCELED
- City of El Cerrito WorldOne Festival - CANCELED
- Concord 4th of July Celebration - DISTANCED/VIRTUAL
- Fremont 4th of July Parade - DISTANCED/VIRTUAL
- Jack London Square Block Party - CANCELED
- Orinda Community Parade & Festival - DISTANCED/VIRTUAL
- Pleasant Hill 4th of July Celebration - DISTANCED/VIRTUAL
- San Pablo Fireworks - CANCELED
- San Ramon Concert - CANCELED
NORTH BAY
- Benicia Freedom Festival - CANCELED
- City of Vacaville Concert & Fireworks - CANCELED
- City of Vallejo Fireworks - CANCELED
- Discovery Kingdom Fireworks - CANCELED
- Fairfield Independence Day Parade - CANCELED
- Healdsburg Celebration and Fireworks - CANCELED
- Marin County Fair & Fireworks - CANCELED
- Novato Parade - CANCELED
- Santa Rosa Red, White, and Boom - CANCELED
- Sausalito Fireworks Show - CANCELED
- Sebastapol Fireworks & Concert - CANCELED
- Sonoma Hometown Parade - CANCELED
- Windsor Kaboom 3rd of July Fireworks - CANCELED
SF/PENINSULA
- City of San Francisco Fireworks Show - CANCELED
- Foster City Fourth of July Celebration - DISTANCED/VIRTUAL
- Half Moon Bay Parade & BBQ - CANCELED
- Redwood City Chalk Full of Fun Festival - DISTANCED/VIRTUAL
SOUTH BAY
- Cupertino Parade - CANCELED
- Gilroy Fireworks Show - DISTANCED/VIRTUAL
- Los Gatos Concert & Festival - CANCELED
- Milpitas Fireworks Show - DISTANCED/VIRTUAL
- Morgan Hill Freedom Fest & Fireworks - DISTANCED/VIRTUAL
- San Jose The Rotary Fireworks - CANCELED
- San Jose Rose, White, and Blue Parade - CANCELED
- Santa Clara All-City Picnic & Fireworks - CANCELED
- Scotts Valley Fireworks - DISTANCED/VIRTUAL