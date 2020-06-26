4th of july

Bay Area Fourth of July Fireworks and Events 2020

Fourth of July fireworks displays are set to light up the skies all over the Bay Area. From parades to concerts, use this page to explore 2020 Independence Day events near you or in other counties.

How will you be celebrating this patriotic holiday? Share your photos and videos on Twitter, Instagram, or Facebook by tagging them #abc7now and we may show them online or on TV!

EAST BAY





NORTH BAY





SF/PENINSULA





SOUTH BAY



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